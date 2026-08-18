Новый спутник будет искать сигнал возрастом 13,5 миллиардов лет с обратной стороны Луны

Специалисты из Кембриджского университета анонсировали старт миссии CosmoCube по изучению самого загадочного излучения во Вселенной. Это слабые 21-сантиметровые радиолинии, излучаемые ранними атомами водорода на низких частотах (10–50 МГц). Они возникли в период между Большим взрывом и формированием первых звезд, который длился всего 150 млн лет, и могут многое рассказать о природе гравитационных сил и темной материи. Но сначала их надо уловить.

Главная проблема с исследованием этого излучения в том, что оно блокируется множеством других — и в первую очередь самой нашей планетой. Ионосфера Земли и радиопомехи (FM-радио, телекоммуникации) «звучат» как концерт хэви-металл группы против комариного писка, а потому размещать приборы для обнаружения реликтового излучения придется не просто за пределами планеты. А с обратной стороны Луны, чтобы она хоть как-то блокировала эти помехи – и другого подходящего места ученые найти не могут.

Но и с Луной работать сложно. Во-первых, CosmoCube будет кружить вокруг нее, чтобы периодически выходить из радиотени и передавать данные на Землю. У него будет всего около 40 минут на каждом витке для сбора информации. Во-вторых, все больше стран готовят собственные лунные миссии, поэтому там тоже скоро станет слишком шумно от различных сигналов. Ученым надо торопиться.

А еще есть сама Вселенная, которая тоже не молчит, что ставит весьма сложную задачу по отсеиванию шумов. Тем более, что оборудование самого аппарата тоже генерирует сигналы. Спутник будет постоянно сверяться с эталонами, а на Земле поле получения данных от него используют байесовские статистические методы наряду с компьютерным моделированием для удаления галактических фоновых излучений и искажений прибора.Источник — Eurekalert

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro