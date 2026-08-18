 

Губернатор Филимонов объявил о начале перемещения Вологды ближе к Москве

18.08.2026, 13:04, Разное
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о «масштабной передвижке» – политик планирует в течение года переместить Вологду на 450 километров на юг, чтобы город стал «ближним пригородом Москвы».

«Это даст толчок развитию всего региона, ибо жители Вологодчины смогут работать в столице, а москвичи смогут на метро доехать до нашего кремля, Софийского собора и музея кружева и наконец-то побороть свою тотальную алкозависимость», – сказал Филимонов.

Политик планирует «подвинуть» областной центр к столице за один год, общая стоимость работ по перемещению 300-тысячного областного центра составит порядка 100 миллиардов рублей.

«Мы оформили под это дело беспроцентный кредит, но все потраченные деньги отобьются в течение двух лет, эксперты всё подсчитали», – пообещал Филимонов.

Если опыт «передвижки» Вологды будет признан удачным, то в 2027 году переместить поближе к столице могут Ярославль, Нижний Новгород и ряд других крупных российских городов. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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