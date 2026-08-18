Монахини борются против планов властей итальянского города закрыть их пляжный клуб
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Монахини из католического ордена Suore di Carità di Santa Maria пытаются не допустить передачи пляжа, которым они управляют уже 80 лет, в открытый конкурс, пишет The Guardian. Речь идет о 50-метровом участке побережья в городе Споторно на Лигурийском побережье.
Пляжный комплекс Bagni Gino Garrone находится под управлением монахинь с 1946 года. Они сдают отдыхающим шезлонги и зонтики, а полученные средства направляют на благотворительные проекты – в частности, на работу детского сада в Споторно и летнего лагеря для детей.
Теперь муниципальные власти хотят изменить статус пляжа. Согласно новым правилам, участок должен стать так называемым «свободным оборудованным пляжем», а право на его управление будет разыграно на открытом аукционе. Если монахини хотят продолжить работу, им придется участвовать в конкурсе на общих условиях с другими претендентами. На публичном обсуждении представители ордена выступили против решения властей. Одна из монахинь, сестра Миранда, заявила, что из-за изменений доходы пляжа могут существенно сократиться, а это поставит под угрозу финансирование благотворительных проектов.
Мэр Споторно Маттиа Фьорини настаивает, что никаких исключений для монахинь делать не будут: если они хотят сохранить пляж за собой, им необходимо принять участие в тендере. Причиной изменений стали европейские и региональные правила, регулирующие использование итальянских пляжей. В частности, речь идет о директиве ЕС Болкештейна, которая требует выставлять частные концессии на побережье на открытые торги.
Италия долго откладывала выполнение этих требований из-за сопротивления владельцев пляжных концессий. Теперь страна должна провести соответствующие конкурсы до 30 июня 2027 года. Споторно может стать одним из первых итальянских городов, который начнет выполнять новые правила.
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