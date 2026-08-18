Монахини борются против планов властей итальянского города закрыть их пляжный клуб

Монахини из католического ордена Suore di Carità di Santa Maria пытаются не допустить передачи пляжа, которым они управляют уже 80 лет, в открытый конкурс, пишет The Guardian. Речь идет о 50-метровом участке побережья в городе Споторно на Лигурийском побережье.

Пляжный комплекс Bagni Gino Garrone находится под управлением монахинь с 1946 года. Они сдают отдыхающим шезлонги и зонтики, а полученные средства направляют на благотворительные проекты – в частности, на работу детского сада в Споторно и летнего лагеря для детей.

Теперь муниципальные власти хотят изменить статус пляжа. Согласно новым правилам, участок должен стать так называемым «свободным оборудованным пляжем», а право на его управление будет разыграно на открытом аукционе. Если монахини хотят продолжить работу, им придется участвовать в конкурсе на общих условиях с другими претендентами. На публичном обсуждении представители ордена выступили против решения властей. Одна из монахинь, сестра Миранда, заявила, что из-за изменений доходы пляжа могут существенно сократиться, а это поставит под угрозу финансирование благотворительных проектов.

Мэр Споторно Маттиа Фьорини настаивает, что никаких исключений для монахинь делать не будут: если они хотят сохранить пляж за собой, им необходимо принять участие в тендере. Причиной изменений стали европейские и региональные правила, регулирующие использование итальянских пляжей. В частности, речь идет о директиве ЕС Болкештейна, которая требует выставлять частные концессии на побережье на открытые торги.

Италия долго откладывала выполнение этих требований из-за сопротивления владельцев пляжных концессий. Теперь страна должна провести соответствующие конкурсы до 30 июня 2027 года. Споторно может стать одним из первых итальянских городов, который начнет выполнять новые правила.

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