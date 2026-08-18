В Киеве захоронили убитого НКВД основателя ОУН Евгения Коновальца

18 августа на Национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония перезахоронения останков полковника вооруженных сил УНР, сооснователя и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Он был убит в Роттердаме в 1938 году сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым.

«Сегодня все мы являемся участниками события общенационального масштаба, когда Украина вновь восстанавливает высшую историческую справедливость – справедливость для себя. Мы возвращаем домой выдающегося сына украинского народа. Это образцовый воин и выдающийся государственный деятель Украины, полковник Евгений Коновалец», – заявил на церемонии президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, судьба Коновальца была героической и трагической одновременно, что символично для всего того периода украинской истории. «Тогда Украина не смогла утвердиться – не хватило единства, не хватило мудрости тогдашним политическим лидерам, не хватило умения строить настоящие связи с миром. Но время Украины настало, независимость была восстановлена, мы защитили право Украины быть собой», – цитирует Зеленского «Украинская правда».

Российские СМИ называют Коновальца «одной из самых одиозных фигур украинского национализма». Они утверждают, что он был связан с германской военной разведкой, заявляя, что созданная им организация несет ответственность за уничтожение евреев и «Волынскую резню». «Убит Коновалец был изящно – коробкой шоколадных конфет, начиненной взрывчаткой, которую ему вручил советский разведчик Павел Судоплатов», – пишет Ura.ru.

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