 

ЦИК РФ исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня

18.08.2026, 14:00, Разное
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Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение изменить текст избирательного бюллетеня на выборах в Государственную думу девятого созыва, исключив из него информацию о партии «Яблоко».

Как сказала глава Центризбиркома Эмма Памфилова, юридическая основа решения – постановление Верховного суда РФ об окончательном отстранении партии от выборов. При этом номера на бюллетене останутся неизменными, просто в списке не будет полученного «Яблоком» второго номера, и за первым будет следовать третий.

17 августа Верховный суд РФ признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы. «Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», – говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Основанием для отстранения от выборов стали утверждения, что партия пользуется иностранным финансированием, а также нарушает авторские права. Собравшиеся у здания суда сторонники единственной антивоенной партии, зарегистрированной в России, были разогнаны, задержаны десятки человек.


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