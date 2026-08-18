ЦИК РФ исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня

Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение изменить текст избирательного бюллетеня на выборах в Государственную думу девятого созыва, исключив из него информацию о партии «Яблоко».

Как сказала глава Центризбиркома Эмма Памфилова, юридическая основа решения – постановление Верховного суда РФ об окончательном отстранении партии от выборов. При этом номера на бюллетене останутся неизменными, просто в списке не будет полученного «Яблоком» второго номера, и за первым будет следовать третий.

17 августа Верховный суд РФ признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы. «Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», – говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Основанием для отстранения от выборов стали утверждения, что партия пользуется иностранным финансированием, а также нарушает авторские права. Собравшиеся у здания суда сторонники единственной антивоенной партии, зарегистрированной в России, были разогнаны, задержаны десятки человек.

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