Минпромторг разрешил рекламу безалкогольной водки в дневное время

Министерство промышленности и торговли согласовало поправки, разрешающие рекламу безалкогольной водки на телевидении и радио с 7:00 до 22:00. Как поясняют в ведомстве, продукт формально не подпадает под ограничения, действующие в отношении алкогольной продукции, поскольку содержание спирта в нём не превышает 0,5%.

Рекламные ролики, по замыслу Минпромторга, должны подчёркивать социальную пользу продукта: безалкогольную водку предлагается позиционировать как напиток для деловых встреч, семейных обедов и школьных линеек. В производство уже запущены макеты, где герои пьют «безалкогольную» на рабочем месте, запивают ею селёдку и чокаются на утреннике. Специалисты отмечают, что такой подход открывает новое окно для всей отрасли: если эксперимент окажется успешным, следом разрешат рекламу безалкогольного коньяка и безалкогольной настойки боярышника – продуктов, чья необходимость, как и у безалкогольной водки, объяснима лишь тем, что она всё-таки есть.

«Мы видим в безалкогольной водке огромный воспитательный потенциал, – заявил начальник управления потребительского рынка Минпромторга Виктор Хмелёв. – Человек с детства должен понимать: водка – это не только традиция, но и норма жизни, если она 0%. Пусть ребёнок привыкает к бутылке, к этикетке, к чоканью – тогда к совершеннолетию у него не будет нездорового интереса. Наши фокус-группы показали: дети, которым показывали рекламу безалкогольной водки, на 30% реже спрашивали, почему от неё пахнет так же, а наливают её только взрослым дядям по праздникам».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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