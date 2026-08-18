 

Минпромторг разрешил рекламу безалкогольной водки в дневное время

18.08.2026, 16:03, Разное
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Министерство промышленности и торговли согласовало поправки, разрешающие рекламу безалкогольной водки на телевидении и радио с 7:00 до 22:00. Как поясняют в ведомстве, продукт формально не подпадает под ограничения, действующие в отношении алкогольной продукции, поскольку содержание спирта в нём не превышает 0,5%. 

Рекламные ролики, по замыслу Минпромторга, должны подчёркивать социальную пользу продукта: безалкогольную водку предлагается позиционировать как напиток для деловых встреч, семейных обедов и школьных линеек. В производство уже запущены макеты, где герои пьют «безалкогольную» на рабочем месте, запивают ею селёдку и чокаются на утреннике. Специалисты отмечают, что такой подход открывает новое окно для всей отрасли: если эксперимент окажется успешным, следом разрешат рекламу безалкогольного коньяка и безалкогольной настойки боярышника – продуктов, чья необходимость, как и у безалкогольной водки, объяснима лишь тем, что она всё-таки есть.

«Мы видим в безалкогольной водке огромный воспитательный потенциал, – заявил начальник управления потребительского рынка Минпромторга Виктор Хмелёв. – Человек с детства должен понимать: водка – это не только традиция, но и норма жизни, если она 0%. Пусть ребёнок привыкает к бутылке, к этикетке, к чоканью – тогда к совершеннолетию у него не будет нездорового интереса. Наши фокус-группы показали: дети, которым показывали рекламу безалкогольной водки, на 30% реже спрашивали, почему от неё пахнет так же, а наливают её только взрослым дядям по праздникам». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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