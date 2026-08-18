Трамп — «Переговоров с Ираном нет и не запланировано»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Ираном и новые контакты не запланированы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Нет и не запланировано никаких переговоров с Исламской Республикой Иран», – написал Трамп, добавив, что морская блокада иранских портов остается в силе. При этом он в очередной раз повторил, что Ормузский пролив открыт для судоходства, все морские мины были либо обезврежены, либо уничтожены.

Днем ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на информированные источники передал, что США и Иран достигли соглашения о продлении срока действия меморандума о взаимопонимании, который истек 17 августа.

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