Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1637-й день войны

Минобороны РФ 18 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ольшанка, Малая Рыбица, Хотень, Ямное и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белаши, Рубежное, Кудиевка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 1 радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка Харьковской области, Маяки, Святогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Никоноровка, Николаевка, Славянск, Краматорск, Черкасское, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, 1 бронетранспортер Spartan производства Великобритании, 1 бронетранспортер М113 производства США, 9 боевых бронированных машин, включая 1 американский бронеавтомобиль HMMWV и 2 бронеавтомобиля Senator канадского производства. Уничтожены 23 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райское, Матяшево и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 355 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменное, Малиновка Днепропетровской области, Мировка, Никольское, Барвиновка, Червоная Криница и Долинка Запорожской области. Противник потерял более 365 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 18 автомобилей, 2 безэкипажных катера, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 1 станция контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. ВКС РФ сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 671 беспилотный летательный аппарат самолетного тип».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 212445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30624 танка и других боевых бронированных машин, 1774 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36186 орудий полевой артиллерии и минометов, 69581 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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