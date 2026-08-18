 

Наблюдателям разрешат подсматривать за выборами в Госдуму через окна избирательных участков

18.08.2026, 18:03, Разное
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По предложению ЦИК России внесены изменения в Федеральный закон №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы» для уточнения роли института наблюдателей. Ключевым нововведением станет пересмотр формата присутствия наблюдателей на участках. Теперь они смогут контролировать ход голосования и подсчёта голосов только за периметром здания избирательного участка.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, практика нахождения наблюдателей в помещениях избирательных участков приводит к срывам избирательного процесса, а также «нарушает принципы тайного голосования и независимости избирательных комиссий».

«Большинство так называемых наблюдателей – это засланные казачки, завербованные западными либеральными службами для срыва выборов и подрыва доверия избирателей к данному сакральному институту, — заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. — Неоднократно фиксировались случаи, когда такие лица снимали провокационные ролики, требовали включить свет при подсчете голосов, задавали членам комиссии провокационные вопросы или настаивали на соблюдении законодательства»

Для участков, расположенных выше первого этажа, предусмотрена возможность использования лестницы или бинокля, приобретённых за счет личных средств наблюдателя. При этом применение квадрокоптеров остается под запретом. Допускается наличие штор на окнах участков, обеспечивающих видимость наблюдателям «до пятидесяти процентов».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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