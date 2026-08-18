 

В Праге из-за стриптизерш пришлось развернуть рейсовый самолет

18.08.2026, 17:00, Разное
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Лайнер авиакомпании Smartwings, который 18 августа направлялся из Праги в хорватский Сплит, вылетел более чем с часовым опозданием из-за того, что на рейс не взяли стриптизерш, направлявшихся на Адриатику для съемок промо-видео.

Как пишет издание Seznam Spravy, самолет уже начал выруливать к взлетно-посадочной полосе, когда его капитан получил указание вернуться на место стоянки и взять еще десять человек. Оказалось, что это танцовщицы одного из пражских стрип-клубов. Поднявшись на борт, они прежде всего извинились перед другими пассажирами.

По словам менеджера заведения Николь Хофманн Веселы, опоздание произошло по вине принадлежащей аэропорту компании, обеспечивающей VIP-услуги. По ее словам, находясь в зале спецобслуживания, девушки неоднократно спрашивали у сотрудников, не пора ли на самолет, но те заверяли клиенток, что время еще есть.

То, что речь идет об ошибке сотрудников компании, подтвердили и Smartwings, и администрация аэропорта. Управление гражданской авиации Чехии сообщило, что поскольку в ходе инцидента не возникло угрозы безопасности, нет основания для расследования.


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