Десятки людей погибли при обрушении золотого рудника в ЦАР

Не менее 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника на западе Центральноафриканской Республики, передает AP. Еще несколько горняков остаются под завалами.

Авария произошла на кустарном руднике в районе Аба в префектуре Нана-Мамбере. По данным местных властей, спасатели и жители окрестных населенных пунктов в течение нескольких часов извлекли из-под завалов тела 30 погибших. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Поисково-спасательная операция продолжается. Представители властей отмечают, что шансы обнаружить оставшихся под завалами людей живыми уменьшаются.

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