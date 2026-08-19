 

Десятки людей погибли при обрушении золотого рудника в ЦАР

19.08.2026, 4:30, Разное
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Не менее 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника на западе Центральноафриканской Республики, передает AP. Еще несколько горняков остаются под завалами.

Авария произошла на кустарном руднике в районе Аба в префектуре Нана-Мамбере. По данным местных властей, спасатели и жители окрестных населенных пунктов в течение нескольких часов извлекли из-под завалов тела 30 погибших. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Поисково-спасательная операция продолжается. Представители властей отмечают, что шансы обнаружить оставшихся под завалами людей живыми уменьшаются.


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