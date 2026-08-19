Ученые выяснили причину повторных захоронений в одной из древнеегипетских гробниц

На западном берегу Нила расположен Фиванский некрополь — огромный комплекс древнеегипетских погребальных и культовых памятников. В его состав входят в том числе царские некрополи — Долина царей и Долина цариц, а также гробницы чиновников и представителей элиты.

В начале XX века в секторе Южный Ассасиф исследователи нашли усыпальницу TT-209, местоположение которой со временем оказалось утраченным. Лишь в 2012 году ее переоткрыла миссия испанских археологов, и памятник сразу стал объектом пристального внимания ученых, поскольку внутри сохранилось много человеческих мумий. Гробницу использовали повторно для захоронений на протяжении нескольких столетий.

Повторное использование древних гробниц в Египте само по себе не было редкостью. TT-209 интересна тем, что в ней хорошо сохранился археологический материал, позволяющий проследить, как на протяжении долгого времени менялось использование одного погребального комплекса и связанные с ним погребальные практики.

Гробницу, вероятно, построили во второй половине VIII века до нашей эры, в эпоху, когда Египтом правила династия нубийского происхождения (XXV династия). Изначально она предназначалась для высокопоставленного чиновника Нисемро, носившего титул «Хранитель печати». Однако затем в усыпальницу стали «подселять» других людей. Как позже установили, это «подселение» длилось вплоть до птолемеевского периода.

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Испанские археологи из Университета Ла-Лагуны Джаред Карбальо Перес (Jared Carballo Perez) и Мигель Анхель Молинеро Поло (Miguel Angel Molinero Polo) изучили третью камеру гробницы TT-209 и нашли в ней 16 человеческих мумий, мумию собаки, а также разрушенное захоронение с останками как минимум четырех человек. Последующий анализ показал, что через несколько столетий после смерти первоначального «владельца» гробницу вскрыли и там продолжили хоронить людей.

Исследователи применили археотанатологический подход. Проще говоря, они рассматривали не просто сами тела и погребальный инвентарь, а попытались восстановить историю формирования комплекса. По пространственному положению тела, взаимному расположению останков, гробам и другим объектам старались понять процессы, которые происходили с телом после смерти: как его положили, оставалось ли оно на первоначальном месте, перемещали ли останки позднее и как новые захоронения взаимодействовали с более ранними.

Можно сказать, что авторы исследования изучали не столько «кто лежал в гробнице», сколько «как гробница постепенно стала такой, какой ее увидели археологи».

Признаки смещения двух мумий, что может указывать на внешнее воздействие, то есть погребения, скорее всего, потревожили расхитители гробниц / © Universidad de La Laguna, Jared Carballo-Pérez

Специалисты выяснили, что сначала умершие занимали отдельные места в гробах. Позже новые погребения стали буквально встраивать в уже существующие: мумии клали между другими мумиями, поверх них или в оставшиеся свободные промежутки. В птолемеевский период камера превратилась в плотную вертикально организованную систему захоронений.

На первый взгляд подобная картина может показаться признаком беспорядка. Новые тела занимали свободные места, перекрывали старые захоронения. Но археологи пришли к другому выводу. Положение мумий отражало не хаос, а постепенную адаптацию к уже изменившемуся пространству гробницы.

Каждое новое погребение перестраивало организацию и смысл помещения, но не стирало следы прошлого. Изменилась сама логика организации пространства: при каждом новом погребении учитывали то, что осталось от предыдущих. Ученые назвали это своеобразной «погребальной памятью».

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Гробница не теряла ритуальный смысл. Люди продолжали использовать ее как место погребения, однако положение тел и принадлежности, найденные рядом с ними, указали на то, как с течением времени менялись погребальные обычаи, организация пространства, а вместе с тем само представление об обращении с умершими.

Выводы Перес и Поло позволят по-новому взглянуть на сохранившиеся «многоэтажные» погребальные комплексы Древнего Египта. Если тела лежат поверх друг друга, предметы перемещены, а точную последовательность захоронений установить трудно, это еще не значит, что перед археологами хаотичное скопление останков. За внешним беспорядком может скрываться определенная логика.

Правда, авторы исследования предупредили, что нынешнее положение мумий в TT-209 не обязательно точно соответствует тому, как их разместили изначально. За сотни лет камера пережила затопления и пожары, а также повторные проникновения людей, которые могли нарушить первоначальную картину.

Поэтому в некоторых случаях невозможно точно установить последовательность событий и понять, почему тело оказалось именно в конкретном месте. Тем не менее даже сильно нарушенный погребальный комплекс позволяет восстановить общую логику его формирования.

Расположение тел умерших и мумии собаки / © Universidad de La Laguna, Jared Carballo-Pérez

Отдельно стоит упомянуть о мумии собаки. Ее поместили в ногах мумий мужчины и женщины. Точное значение такого захоронения установить невозможно, но, вероятно, животное могло выполнять символическую роль проводника умерших в загробный мир.

Выводы исследователей опубликованы в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

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