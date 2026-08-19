 

Праймериз демократов во Флориде — победы противницы и сторонников Израиля

19.08.2026, 6:30, Разное
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Член Палаты представителей Флориды Энджи Никсон победила Александра Виндмана на праймериз Демократической партии и стала кандидатом в Сенат США от штата. При подсчете более 90% голосов Никсон набирала около 56%, Виндман – 44%. Победа Никсон стала неожиданностью: ее соперник собрал на кампанию более 16 миллионов долларов против менее миллиона у Никсон.

Никсон относится к прогрессивному крылу Демократической партии и состоит в организации Democratic Socialists of America. Она выступала за прекращение огня в Газе и прекращение американской военной помощи Израилю, ее кандидатуру поддержала конгрессвумен Рашида Тлаиб. На выборах в ноябре Никсон предстоит бороться с действующей сенатором-республиканкой Эшли Муди, которая считается фаворитом гонки.

Одновременно сторонники Израиля одержали победы в двух заметных демократических праймериз в Южной Флориде. Еврейский конгрессмен Джаред Московиц победил поддержанного DSA прогрессивного кандидата Оливера Ларкина, критиковавшего американскую военную помощь Израилю. Дебби Вассерман-Шульц также выиграла праймериз в своем новом избирательном округе.


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