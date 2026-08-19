Иранская оппозиция сообщила, что в США совершено покушение на одного из ее лидеров

Действующая в эмиграции Конституциональная партия Ирана сообщила, что вечером 17 августа в Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря Фуада Пашаи. Политик выжил, но находится в реанимации.

Согласно заявлению, цитируемого Iran International, американская полиция начала расследование. Публикуется фото политика в больнице, однако дополнительной информации не приводится. Полиция Лос-Анджелеса с официальными заявлениями не выступала.

Конституционалистская партия Ирана – либеральные демократы была основана в 1994 году сторонниками свергнутого шаха и ставит своей целью восстановление монархии. Она выступает за конституционно-монархический строй и входит в объединение оппозиции, созданное наследным принцем Резой Пехелеви.

В Иране ее деятельность запрещена, а сторонники преследуются.

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