 

Иранская оппозиция сообщила, что в США совершено покушение на одного из ее лидеров

19.08.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Действующая в эмиграции Конституциональная партия Ирана сообщила, что вечером 17 августа в Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря Фуада Пашаи. Политик выжил, но находится в реанимации.

Согласно заявлению, цитируемого Iran International, американская полиция начала расследование. Публикуется фото политика в больнице, однако дополнительной информации не приводится. Полиция Лос-Анджелеса с официальными заявлениями не выступала.

Конституционалистская партия Ирана – либеральные демократы была основана в 1994 году сторонниками свергнутого шаха и ставит своей целью восстановление монархии. Она выступает за конституционно-монархический строй и входит в объединение оппозиции, созданное наследным принцем Резой Пехелеви.

В Иране ее деятельность запрещена, а сторонники преследуются.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.08 / Бактерии на воле повели себя иначе, чем в лаборатории

19.08 / В Херсоне российский БПЛА атаковал маршрутку, четверо погибших

19.08 / Мощи Дмитрия Донского перенесут в Мавзолей

19.08 / Российские ученые разработали модель сверхпроводящего спинового вентиля, способного работать в трех режимах

19.08 / ВСУ — ночью сбиты 58 из 65 БПЛА. МО РФ — перехвачены 453 БПЛА, удары по предприятиям

19.08 / Ученые выяснили причину повторных захоронений в одной из древнеегипетских гробниц

19.08 / Праймериз демократов во Флориде — победы противницы и сторонников Израиля

19.08 / США и Южная Корея почти вдвое сократят совместные военные учения

19.08 / Десятки людей погибли при обрушении золотого рудника в ЦАР

18.08 / Глава ЦИК России Памфилова призвала изменить закон — «Уехал из страны, предал страну — пошел вон»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике