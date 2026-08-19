 

Мощи Дмитрия Донского перенесут в Мавзолей

19.08.2026, 9:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, обнаруженные в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля, перенесут в Мавзолей на Красной площади. Как пояснили в московской мэрии, о переносе реликвии в «наиболее доступное для россиян место» просил лично глава Русской православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Согласно ГОСТам, православные храмы не соответствуют санитарным требованиям для хранения человеческих останков. Идеальным местом для хранения мощей могут быть морг или мясокомбинат, но они не подходят по религиозным соображениям. В то же время мавзолей на Красной площади отлично себя зарекомендовал в плане обеспечения температурного режима», – прокомментировала информацию замглавы департамента культуры Москвы Евгения Махрова.

Мавзолей в настоящее время закрыт для посещения, а тело Владимира Ленина вывезено из здания для проведения необходимых работ.После завершения работ Мавзолей вновь откроется уже с мощами Дмитрия Донского. 

В московской мэрии пообещали, что прикоснуться к мощам святого можно бесплатно.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.08 / В Херсоне российский БПЛА атаковал маршрутку, четверо погибших

19.08 / Иранская оппозиция сообщила, что в США совершено покушение на одного из ее лидеров

19.08 / Российские ученые разработали модель сверхпроводящего спинового вентиля, способного работать в трех режимах

19.08 / ВСУ — ночью сбиты 58 из 65 БПЛА. МО РФ — перехвачены 453 БПЛА, удары по предприятиям

19.08 / Ученые выяснили причину повторных захоронений в одной из древнеегипетских гробниц

19.08 / Праймериз демократов во Флориде — победы противницы и сторонников Израиля

19.08 / США и Южная Корея почти вдвое сократят совместные военные учения

19.08 / Десятки людей погибли при обрушении золотого рудника в ЦАР

18.08 / Глава ЦИК России Памфилова призвала изменить закон — «Уехал из страны, предал страну — пошел вон»

18.08 / Наблюдателям разрешат подсматривать за выборами в Госдуму через окна избирательных участков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике