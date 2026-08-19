Мощи Дмитрия Донского перенесут в Мавзолей

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, обнаруженные в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля, перенесут в Мавзолей на Красной площади. Как пояснили в московской мэрии, о переносе реликвии в «наиболее доступное для россиян место» просил лично глава Русской православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Согласно ГОСТам, православные храмы не соответствуют санитарным требованиям для хранения человеческих останков. Идеальным местом для хранения мощей могут быть морг или мясокомбинат, но они не подходят по религиозным соображениям. В то же время мавзолей на Красной площади отлично себя зарекомендовал в плане обеспечения температурного режима», – прокомментировала информацию замглавы департамента культуры Москвы Евгения Махрова.

Мавзолей в настоящее время закрыт для посещения, а тело Владимира Ленина вывезено из здания для проведения необходимых работ.После завершения работ Мавзолей вновь откроется уже с мощами Дмитрия Донского.

В московской мэрии пообещали, что прикоснуться к мощам святого можно бесплатно.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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