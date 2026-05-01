 

ВСУ — ночью перехвачены 190 из 210 БПЛА. МО РФ — сбит 141 беспилотник, вновь атакованы цели в Туапсе

01.05.2026, 8:04, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 210 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 190 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падения фрагментов в десяти локациях. Причинен ущерб в Харькове и в Одесской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 мая на территории Российской Федерации были перехвачены более 140 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над Черным и Азовским морями. Вновь была атакована территория морского терминала, возник пожар. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

