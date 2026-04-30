 

Последствия российской атаки — пострадала еврейская школа в Одессе

30.04.2026, 14:33, Разное
В ночь на 30 апреля в Одессе в результате российской атаки был причинен значительный ущерб еврейской школе «Хабад Ор Авнер». 124 ребенка из еврейского детского дома «Мишпаха Украина» не пострадали.

Школа «Ор Авнер» в Одессе, которая на протяжении многих лет обеспечивала еврейское образование и тёплую, поддерживающую среду для сотен подростков – среди них сироты и беженцы из разных регионов Украины – стала непригодной для использования после этой атаки, пишет журналист Шимон Бриман.

Главный раввин Одессы Авраам Вольф заявил: «Мы уже отстраивали всё заново в прошлом. И отстроим снова. Несмотря на каждый обстрел, каждое отключение электроэнергии, каждую ночь неопределённости – в том числе и эту чёрную ночь».

