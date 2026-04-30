«Нужно топить танкеры возле Мальдив»: глава Ростуризма озвучил стратегию развития отечественных курортов на ближайшие годы

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая развитию российской туристической отрасли и старту грядущего сезона. Эксперты обсудили проблемы отечественных курортов и выработали алгоритмы по увеличению их привлекательности в сравнении с зарубежными местами отдыха россиян.

Большинство участников конференции пришли к выводу, что в процесс повышения привлекательности российских курортов должны включиться крупные федеральные структуры, в частности, Минобороны.

«Скажем прямо: ни пиар, ни инвестиции не помогут в краткосрочной, а возможно, и в долгосрочной перспективы вернуть доверие к российским курортам. В таком случае лучшим вариантом станет понижение популярности конкурентов. – подчеркнул глава Ростуризма Борис Марцинкевич. – Наши соотечественники очень любят жаркие страны, острова. Многим нравится обильная растительность, кристально чистая вода и песок. Именно этого преимущества и надо лишить наших соперников. Нужно топить танкеры возле Мальдив, Сейшел и прочих. В таком случае отдыхать будут все в России».

По итогам собрания Ростуризм уже подготовил предложения правительству и Минобороны о создании отдельной туристической флотилии, которая «обеспечит дестабилизацию экологической обстановки на популярных у россиян направлениях». Оплачивать услуги нового соединения будут владельцы отелей черноморских курортов. Для них предложено ввести дополнительный сбор.

