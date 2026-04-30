В Риме нашли рукопись древнейшей английской поэмы

Согласно преданию, более 1300 лет назад в Северной Англии жил пастух по имени Кэдмон. Он служил при аббатстве Уитби в нынешнем Норт-Йоркшире и ухаживал за скотом. Однажды на пиршестве, на котором Кэдмон присутствовал, гости стали по очереди петь песни под арфу. Когда наступил черед пастуха, он отказался, разволновался и спешно покинул зал, потому что был неграмотным и не умел слагать стихов. Кэдмон вернулся к своим животным и уснул.

Во сне ему явился таинственный гость, велевший воспеть начало сотворения мира. Кэдмон послушался и каким-то чудесным образом стал сочинять стихи. Он сложил поэму, состоящую из девяти строк, в которой прославил Бога как создателя мира. В результате появился «Гимн Кэдмона» (Cædmon’s Hymn) — старейшее поэтическое произведение на древнеанглийском языке, той форме языка, которую использовали в раннем Средневековье.

Текст сохранился благодаря включению в отдельные копии «Церковной истории народа англов» (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) — труда VIII века, который написал на латыни бенедиктинский монах Беда Достопочтенный.

По данным авторов лингвистических исследований, до наших дней дошло около 3-3,5 миллиона древнеанглийских слов, сохранившихся примерно в трех тысячах рукописей. В перечень входят религиозная проза, хроники, законы, глоссы, поэзия, документы. Но подавляющее большинство текстов относится к X и XI веку, то есть к позднему древнеанглийскому периоду. Ранние «книги» (VII–VIII века) практически не сохранились. Поэтому неудивительно, что когда манускрипты того времени попадают в руки ученым, это часто воспринимают как удачу.

«Гимн Кэдмона» — достаточно значимый текст VII века, который представляет собой один из самых ранних сохранившихся памятников английской поэзии. Поэму часто рассматривают как одну из отправных точек английской литературы, ведь она позволяет проследить самые первые этапы формирования письменной традиции английского языка.

Во время оцифровки текстов в Национальной центральной библиотеке Рима два специалиста по средневековым манускриптам — Элизабетта Маньянти (Elisabetta Magnanti) и Марк Фолкнер (Mark Faulkner) из Тринити-колледжа Дублина — нашли старинную рукопись, которая сразу привлекла их внимание. После серии палеографических анализов выяснилось, что это копия «Гимна Кэдмона», созданная между 800 и 830 годами. Таким образом, она стала третьей по древности сохранившейся копией поэмы.

В двух более ранних манускриптах, хранящихся в Кембридже и Санкт-Петербурге, основной текст «Церковной истории народа англов» монаха Беды написан на латыни, а древнеанглийский текст «Гимна Кэдмона» помещен отдельно от основного латинского текста — вынесен либо на поля, либо в конец произведения. Он был не частью основного латинского текста, а выступал как вспомогательный элемент латинского повествования.

«Церковная история народа англов» — труд VIII века, написанный на латыни бенедиктинским монахом Бедой Достопочтенным / © Elisabetta Magnanti, Mark Faulkner, Biblioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele II»

В римской рукописи «Гимн Кэдмона» встроен в основной текст Беды. Такой факт говорит о многом. По словам Маньянти, читатели Беды относились к поэзии на родном языке с уважением и стремились поставить ее в один ряд с латинскими текстами. Для раннего Средневековья это важная деталь. Латынь тогда служила языком Церкви, науки и книжной традиции, тогда как местные языки рассматривались как «второсортные». Открытие указывает на то, что в IX веке английский язык уже мог восприниматься как полноценная часть письменной культуры.

Рукопись затрагивает еще одну важную тему — связи между Англией и Италией. Ее создали в итальянском аббатстве Нонантола. Позднее манускрипт оказался в Риме. Сам факт присутствия английского текста в итальянском монастыре свидетельствует, насколько активно в ту эпоху книги и идеи распространялись между европейскими монастырями.

По словам авторов исследования, важность римской рукописи не в том, что древнеанглийский текст «жил в Италии», а в том, что итальянский монастырский скрипторий включил его в основную структуру латинской книги. Это отражает высокий статус языка в европейской книжной традиции.

Научная работа опубликована в журнале Early Medieval England and its Neighbours.