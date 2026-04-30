После решений Минцифры о замедлении скорости света российским школьникам придётся заново учить физику

Министерство просвещения РФ экстренно уведомило педагогическое сообщество о необходимости полного пересмотра школьной программы по физике в связи с технологическим прорывом Минцифры в области регулирования фундаментальных констант. Как пояснили в ведомстве, после развёртывания системы «РосСвет-2026» скорость света перестала быть универсальной постоянной и окончательно перешла в разряд административно управляемых величин.

Учителям рекомендовано в кратчайшие сроки пройти курсы повышения квалификации, где им объяснят, что знаменитая формула E=mc² отныне содержит переменный коэффициент, напрямую зависящий от решений профильных чиновников. Согласно новым методическим указаниям, теория относительности Эйнштейна признаётся утратившей актуальность и заменяется дисциплиной «Основы суверенной физики», где скорость света в вакууме определяется не свойствами пространства-времени, а категорией присвоенного световому потоку грифа.

На уроках школьникам предстоит решать задачи нового типа: например, вычислять, с какой скоростью дойдёт луч фонарика до цели, если ему присвоен статус «иностранный агент», или сколько времени потребуется фотону для пересечения границы при условии прохождения полной бюрократической верификации. Переходный период обещает быть непростым, но в Минпросвещения заверили, что все контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ уже адаптированы, а правильными ответами будут считаться те, которые соответствуют последней редакции нормативных актов Минцифры.

«Мы долго жили в плену западных физических догм, но теперь наши дети будут изучать науку, отражающую реальную картину мира, – заявила глава комиссии по суверенизации школьных предметов Тамара Бубнова. – Если чиновник принял решение замедлить свет, значит, свет действительно станет медленнее, и учебник обязан это отражать. Это и есть настоящий патриотизм: не подстраивать реальность под формулы, а формулы – под государственные задачи».

В заключение она добавила, что следующим предметом на очереди станет химия, где таблица Менделеева будет дополнена элементами, необходимыми для импортозамещения.

