 

ВСУ — ночью перехвачены 172 из 206 БПЛА, десятки раненых в Одессе. МО РФ — сбиты 189 беспилотников

30.04.2026, 8:34, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 апреля 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 206 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 172 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 32 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падения фрагментов в девяти локациях. В Одессе в результате российской атаки около 20 пострадавших, причинен значительный ущерб, в том числе жилым домам.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 189 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. По предварительным данным, была повторно атакована нефтяная инфраструктура Перми, зафиксирован сильный пожар; удар по заводу по производству взрывчатых веществ в Дзержинске Нижегородской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

