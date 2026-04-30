 

Малийские туареги — «Наша цель – заставить русских уйти из страны»

30.04.2026, 7:34, Разное
Высокопоставленный представитель действующих в Мали сепаратистов-туарегов Мухаммад аль-Маулуд Рамадан, который находится с визитом в Париже, выразил уверенность, что правящая в Мали военная хунта падет.

В последние дни туареги из состава «Фронта освобождения Азавада» и связанная с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам аль-Муслимин» ведут совместное наступление на позиции правительства. Джихадисты заявили об осаде столицы – города Бамако, туареги заняли стратегический город Кидаль, выбив из него российский «Африканский корпус».

«Наша цель – заставить русских уйти из Азавада да и вообще из Мали. У нас нет проблем с Россией, да и с другими странами. Наша проблема – режим в Бамако», – заявил Мухаммад аль-Маулуд Рамадан.

Хунта пришла к власти в Мали в 2021 году при поддержке ЧВК «Вагнер». Впоследствии российские наемники были переформированы в «Африканский корпус», подчиняющийся министерству обороны РФ. Их неоднократно обвиняли в военных преступлениях.

