 

«Ведьмак 3» запустили на российском процессоре «Иртыш»

29.04.2026, 22:48, Разное
  Поддержать в Patreon

В рамках московского форума ExpoElectronica 2026 показали возможности отечественного процессора «Иртыш» C632, в основе которого лежит китайская архитектура LoongArch. В ходе демонстрации на стенде, также включающем видеоадаптер AMD Radeon RX 9060 XT, была запущена игра «The Witcher 3».

Здесь стоит отметить, что «Иртыш C632» является 32-ядерным процессором с 64 потоками, который не является x86-решением и построен на разработках китайской компании Loongson Technology. Поэтому в тестах использовались ОС Linux, сервис Steam и бинарная трансляция. То есть графический контроллер не смог показать всю свою производительность, так как ресурсы платформы в немалом объеме уходили на конвертацию x86-кода.

На Ultra-настройках «Ведьмак 3» выдавал до 32 кадров в секунду, а при низких — не более 38. Такая небольшая разница между ними также говорит о том, что общая производительность конфигурации ограничивалась именно процессором и применением бинарной трансляции, а не графической составляющей.

Впрочем, российские процессоры семейства «Иртыш» ориентированы не на массовый рынок, а на корпоративный и коммерческий сегменты, и в открытой продаже они с большой долей вероятности не появятся. Однако проведенная демонстрация наглядно показала, что на платформах с процессорами, имеющими архитектуру LoongArch, запуск относительно современных игровых приложений вполне возможен, хотя и с помощью трансляции.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике