 

Возобновилось прямое авиасообщение между Тегераном и Москвой

29.04.2026, 16:33, Разное
Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что после двухмесячного перерыва, вызванного войной, возобновилось прямое авиасообщение между Тегераном и Москвой.

Агентство отмечает, что полеты возобновились на следующий день после встречи министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным IRNA, первый рейс был выполнен иранской авиакомпанией Mahan Air во вторник, 28 апреля.

Отметим, что авиакомпания Mahan Air находится под санкциями США за поддержку спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Власти Ливана сообщали, что самолетами этой авиакомпании доставляются из Ирана деньги для «Хизбаллы».

