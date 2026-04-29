 

«В связи с текущей обстановкой» — парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники

29.04.2026, 15:35, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство обороны РФ официально сообщило, что 9 мая традиционный парад на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники – «в связи с текущей оперативной обстановкой». Формат авиационной части будет сокращен.

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, однако суворовцев и нахимовцев на нем не будет.

«В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу», – говорится

Сообщения о том, что в условиях украинских ударов по российской территории проведение полномасштабного парада находится под вопросом, в начале апреля сообщили представители российской оппозиции. Позже о неучастии техники заявили провоенные блогеры – на том основании, что репетиции в центре Москвы не проводятся и не разнесена временная разметка.

Поступают сообщения об отмене приуроченных к Дню победы мероприятий в других российских городах. Неясно, примет ли участие в московском параде президент РФ Владимир Путин.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.04 / Физики показали, когда на самом деле наступает равновесие в несмешивающихся жидкостях

29.04 / Минэкономразвития предложило защитить инвалютные вклады россиян, сконвертировав их в высокодоходные гособлигации

29.04 / Женщины напугали городских птиц сильнее мужчин

29.04 / Швейцарский парламент отказался признавать палестинское государство

29.04 / Для борьбы с мошенниками россиянам запретили хранить дома больше 100 тысяч рублей

29.04 / Скорпионы использовали металлы для укрепления жала и клешней 

29.04 / В Лондоне задержан мужчина с ножом, ранивший нескольких евреев

29.04 / Скончалась бывшая узница Аушвица Эдит Эгер – автор книг «Выбор» и «Дар»

29.04 / Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

29.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1526-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике