Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Пшеница мягкая (Triticum aestivum) — самый распространенный в мире вид пшеницы. На ее долю приходится почти 95 процентов от общего объема глобального производства этой культуры. Этот злак сыграл огромную роль как в развитии современного хлебопечения, так и в торговле древних цивилизаций.

Triticum aestivum — продукт одного из самых удачных «генетических союзов» в истории земледелия, случившегося тысячи лет назад. Это гексаплоид, то есть растение с шестью наборами хромосом, объединенных в три генома: A, B и D. Пшеница мягкая возникла в результате нескольких древних скрещиваний разных растений.

Ученые, анализирующие ДНК современных сортов пшеницы и диких злаков, предполагают, что древний предок пшеницы Triticum urartu скрестился с близким родственником Aegilops speltoides. После возникла тетраплоидная линия пшениц, от которой произошли близкие формы, включая полбу (Triticum dicoccum), твердую пшеницу (Triticum durum) и пшеницу туранскую (Triticum turgidum). Позже уже окультуренная древняя пшеница скрестилась с диким злаком Aegilops tauschii, из этого союза появилась современная пшеница мягкая.

Долгое время ученые строили догадки о том, где впервые зародилась Triticum aestivum. Данные подсказывали, что первые этапы скрещивания одомашненной пшеницы и Aegilops tauschii могли пройти на территории Закавказья. Однако одной генетики оказалось недостаточно. Исследователям не хватало материальных доказательств — древних остатков растений, которые можно было бы уверенно связать именно с пшеницей мягкой.

Международная команда археологов и антропологов под руководством Наны Русишвили (Nana Rusishvili) из Грузинского национального музея попыталась найти материальные следы Triticum aestivum в Грузии. Во время исследования двух поселений каменного века — Гадачрили-гора и Шулавери-гора (близ армянонаселенного села Шаумян) — Русишвили и ее коллеги просеивали почву и изучали обугленные остатки растений.

Задача оказалась не из легких. После воздействия огня зерна пшеницы мягкой и других видов, например твердой пшеницы, становятся очень похожими. По внешнему виду различить их трудно. Поэтому археологи сосредоточились не на зернах, а на другой структуре растения.

На снимке показаны обугленные остатки пшеницы, которые археологи нашли в двух древних поселениях на территории Грузии — Гадачрили-гора и Шулаверис-гора / © Nana Rusishvili

Специалисты изучили рахис — центральный стержень колоса, к которому крепятся колоски. У разных видов пшеницы эта часть отличается формой. Именно она помогла отделить пшеницу мягкую от близкородственных культур.

Изучив десятки фрагментов, исследователи выделили те, что принадлежат именно Triticum aestivum. Русишвили и ее команда распознали рахис пшеницы мягкой по изогнутым бокам и тонким краям. Затем найденные вместе с рахисом зерна отправили на радиоуглеродный анализ, который указал на возраст — 5800–6000 годы до нашей эры.

Такие результаты усиливают гипотезу о том, что Закавказье, прежде всего территории современной Грузии и Армении, могли быть одними из первых мест появления пшеницы мягкой. Новые археологические находки согласуются по времени и географии с ранее полученными генетическими данными, которые указывали на этот регион как на вероятную область происхождения ее диких и ранних одомашненных предков.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.