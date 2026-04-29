На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Вплоть до XIX века среди физиков была популярна теория эфира (понятие из XVII века) — всепроникающей среды, колебания которой люди воспринимают как электромагнитные волны (включая видимый свет). В конце XIX-начале XX века ряд экспериментов и особенно специальная теория относительности Эйнштейна показали бессмысленность этой концепции, и на сто лет эфир стал увлечением для людей, далеких от научного мэйнстрима.

В 2004 году небольшая группа физиков попыталась вернуть эфир в собственно научный оборот в виде гипотезы так называемого «эфира Эйнштейна». На деле Эйнштейн был главным научным противником и по сути могильщиком теории эфира, а название новой теории отражало лишь то, что она позаимствовала уравнения теории относительности, чтобы упростить себе расчеты реальных физических процессов.

Технически эта гипотеза пытается решить проблемы темной энергии и даже материи, предполагая, что специальное векторное поле («динамический эфир») образует неподвижный фон, относительно которого движется остальная Вселенная. В таком случае аномалии в ее движении — например, раскрутка краев галактических дисков и так далее — пытаются объяснить как результат действия «динамического эфира» на движение всех остальных объектов мироздания.

В теории такая гипотеза легко опровергается: например, ее чрезвычайно сложно сочетать с существованием нормальных черных дыр. Однако особенность многих современных физических гипотез в том, что их разработчики с самого начала закладывают в них возможности огромного числа вариантов при «ручном» изменении некоторых базовых параметров. Поэтому на смену опровергнутому варианту «эфира Эйнштейна» стабильно предлагают новые.

Об одной из таких гипотез написало на своем сайте Министерство образования и науки России. Материал рассказывал о научной работе двух казанских XIX веке физиков в International Journal of Modern Physics D. Заметка на сайте российского госучреждения содержит немало необычных с научной точки зрения утверждений.

К примеру, таких: «В эпоху инфляции Вселенная стремительно расширялась, а затем переключилась на более спокойное расширение, когда появились вещество и излучение. «На графиках эволюции радиуса Вселенной явно видна точка перегиба, в окрестности которой произошли космический фазовый переход и связанная с ним смена эпох. Примерно в это же время возникло реликтовое электромагнитное излучение», — рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры теории относительности и гравитации Института физики Казанского федерального университета Александр Балакин».

Даже опуская тот вопрос, что гипотеза инфляции (особо быстрого расширения ранней Вселенной) на данный момент не доказана никакими эмпирическими наблюдениями (в отличие от самой теории Большого взрыва), нельзя не отметить, что в ее рамках инфляция должна была кончиться уже через 10-32 секунды после Большого взрыва. Однако от этого момента до появления реликтового излучения — оно возникло через 380 тысяч лет после Большого взрыва — довольно далеко. Да и вообще говорить о появлении вещества и излучения сразу после конца гипотетической инфляции сложно: состояние материи тогда просто не позволяло распространяться излучению.

Далее текст продолжает: «В научной литературе этот переход связывают с рождением значительного количества массивных частиц, остановивших инфляцию. Среди них: тяжелые фермионы (кварки, протоны, нейтроны и соответствующие античастицы), легкие фермионы (электроны, позитроны), а также безмассовые нейтрино».

В современной научной литературе о гипотезе инфляции рождение протонов и нейтронов происходит сильно после остановки инфляции. Дело в том, что на момент ее предположительной остановки температура была слишком высокой для существования не то что протонов или нейтронов, но и даже кварков, из которых протон и нейтрон состоят.

Чтобы возникли кварки, Вселенной надо было остыть до температур, которые не могли возникнуть ранее одной триллионной секунды после Большого взрыва. Протоны и нейтроны, еще более сложные частицы, никаким образом не могли появиться ранее одной миллионной секунды после Большого взрыва.

Несколько смущают и безмассовые нейтрино: современная наука знает, что у нейтрино есть масса. Более того, 11 лет назад за открытие у них ненулевой массы двое физиков даже получили Нобелевскую премию. Откуда тогда безмассовые нейтрино в тексте о научной работе? Возможно, дело в том, что в уравнениях Дирака, которые используют некоторые сторонники теории «эфира Эйнштейна», нейтрино часто учитывают как безмассовые. Это наследие тех времен, когда наука не знала о наличии у них массы. В то же время, в 2026 году называние их безмассовыми выглядит несколько экзотично.

Наконец, непонятна фраза «В научной литературе этот переход связывают с рождением значительного количества массивных частиц, остановивших инфляцию». В современной инфляционистской научной литературе инфляция остановилась, напротив, из-за распада инфлатонного поля. И только после этого события могли возникнуть частицы. Как последние могли остановить инфляцию, когда не могли возникнуть до ее конца — несколько неочевидно. Возможно, это точка зрения авторов работы, но неясно, почему вместо этого она отнесена к научной литературе в целом.

Гипотеза «эфира Эйнштейна», излагаемая на сайте Минобрнауки, предполагает, что темная материя состоит из аксионов. Но сами по себе аксионные гипотезы состава темной материи в наше время довольно популярны. Новизна этой гипотезы, судя по изложенному, в том, что она превратила «динамический эфир» в компонент, управляющий как запуском, так и остановкой процесса быстрого образования частиц в ранней Вселенной. Это существенно отличает ее от более ранних инфляционных теорий.

К сожалению, релиз не упоминает, что описываемая гипотеза эфира, как и все остальные, противоречит теории относительности Эйнштейна. А та, свою очередь, остается фундаментом современной физики, и, в отличие от любой из гипотез эфира (да и существования аксионов), имеет весомые эмпирические доказательства.