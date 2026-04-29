Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

В 2012 году, во время археологических работ, связанных со строительством нового контейнерного терминала в порту Кадиса, на дне обнаружили остатки трех затонувших кораблей, получивших условные наименования «Дельта I», «Дельта II» и «Дельта III».

Как сообщило Министерство культуры и спорта правительства Андалусии, исследователи из Андалусского института исторического наследия смогли идентифицировать судно «Дельта II» — это торговый корабль «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура», принадлежавший генуэзцу Пьетро Паоло Вассалло и управлявшийся капитаном Клементе Вассалло.

Судно прибыло в Кадис в составе государственной миссии, организованной королем Испании Филиппом II, и перевозил военные припасы и бронзовые пушки, предназначенные для подготовки похода «Непобедимой армады».

Двадцать девятого апреля 1587 года, когда «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура» стоял на якоре в Кадисском заливе, на испанскую военно-морскую базу в Кадисе совершила нападение английская эскадра под командованием знаменитого корсара Фрэнсиса Дрейка. В результате атаки судно пошло ко дну.

Благодаря толстому слою плотного ила, укрывшему обломки «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура», на его борту исключительно хорошо сохранились хрупкие органические материалы, которые обычно исчезают в морской среде. Помимо бронзовых пушек в трюме, среди наиболее примечательных находок — мексиканская кошениль (Dactylopius coccus), вид обитающих в Центральной Америке насекомых. Из самок кошенили добывают карминовую кислоту — вещество, из которого получают ярко-красный краситель, то есть кармин. В те времена кошениль была одним из самых ценных, после золота и серебра, товаров, экспортировавшихся из Америки в Европу.

Кошениль хранилась на борту судна в тканевых мешочках, помещенных внутрь деревянных бочек. Дендрохронологический анализ клепок бочек показал, что они были сделаны из балтийского дуба, возраст которого соответствует дате затопления судна.

Груз также включал керамические кувшины с оливками в рассоле, остатки гваякового (железного) дерева из Вест-Индии, ящики с имбирем из Америки и другие материалы, которые проливают свет на обширные торговые связи Кадиса XVI века.

Среди обломков сохранились и останки людей, погибших в результате атаки. В частности, череп молодой женщины, возраст которой оценили в 25-35 лет. Антропологическое исследование выявило прижизненное повреждение на правой стороне лба, соответствующее удару снаряда или треугольного предмета.

Палеобиологические исследования показали, что на борту «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура» находились животные. Ученые нашли кости коров, свиней, коз и кур. По-видимому, они предназначались для питания моряков.

Затопление «Сан-Джорджо и Сант-Эльмо Буонавентура» было лишь одним из эпизодов рейда Фрэнсиса Дрейка на Кадис, совершенного с 29 апреля по 1 мая 1587 года. Англичане называли эту серию нападений, продолжившуюся затем летом 1587-го, «подпалить бороду испанского короля». Цель состояла в том, чтобы сорвать военно-морские приготовления Испании перед запланированным вторжением в Англию.

В результате эскадра под командованием Дрейка уничтожила десятки испанских кораблей, и нанесенный ущерб задержал подготовку Испании к походу «Непобедимой армады» как минимум на год. Сам поход, состоявшийся в мае-сентябре 1588 года, оказался неудачным: испанский флот потерпел поражение от англичан в Гравелинском сражении 8 августа 1588-го. На обратном пути многие испанские корабли сбились с курса и потерпели крушение.