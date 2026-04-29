 

К 250-летию Декларации независимости в США выпустят паспорта с изображением Трампа

29.04.2026, 5:34, Разное
Госдепартамент США готовит ограниченный выпуск памятных паспортов к 250-летию принятия Декларации независимости: в них впервые будет размещено изображение ныне живущего президента США – Дональда Трампа.

По данным агентства AP, концепция специального паспорта обсуждалась несколько месяцев и была утверждена поздно вечером 27 апреля.

Тираж таких памятных паспортов составит от 25 до 30 тысяч экземпляров. Они будут доступны заявителям, оформляющим документы лично в паспортном офисе Вашингтона, незадолго до 4 июля 2026 года. Желающие получить обычный паспорт смогут подать заявление онлайн или обратиться в другие офисы.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что серия получит индивидуальный дизайн и расширенное оформление при сохранении всех стандартных элементов защиты. Внутри паспорта будет размещено изображение Трампа поверх золотой подписи; на обложке крупным золотым шрифтом будут указаны «United States of America» и «Passport», а на задней стороне появятся американский флаг с золотистым ламинатом и число 250 в окружении звезд.

AP отмечает, что в современных паспортах США уже используются изображения президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна – в сцене с горой Рашмор, – а также символы вроде Статуи Свободы, Колокола Свободы и Зала Независимости.

