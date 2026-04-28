 

Первые в мире «метаджеты» позволят достичь Альфы Центавра за 20 лет

28.04.2026, 18:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Группа ученых из Техасского университета A&M разработала и протестировала новую технологию «метаджетов», которая позволяет использовать силу солнечного света для движения космических аппаратов. У нее пока нет практического применения, однако сам принцип на сегодня считается единственным доступным вариантом для достижения далеких звезд и чужих планет. Просто потому, что все созданные людьми двигатели ограничены в возможностях, а сила излучения нашей звезды еще пару миллиардов лет будет оставаться главным источником энергии в окружающем нас пространстве.

Заслуга американских ученых в работе с поверхностью материала на нано-уровне – она получила название «метаповерхности». На исходный материал наносятся специальные узоры, которые позволяют не просто улавливать свет, но и манипулировать его поведением. И тем самым преображать полученный от светового потока импульс в нечто полезное – в данном случае в ускорение для движения «солнечного паруса».

Сама идея «солнечных парусов» возникла более века назад и за это время возможность их создания была многократно доказана. Однако все упирается в практическую целесообразность, поэтому до сих пор в мире не реализован ни один подобный проект. Можно вспомнить относительно недавний проект 2016 года «Breakthrough Starshot», в рамках которого планировалось построить космический корабль с солнечным парусом и лазерной накачкой, который мог бы разогнаться до скорости света. И долететь до Альфы Центавра за скромные (по современным меркам) 20 лет.

«Метаджеты» пока не вышли за пределы лаборатории и у их создателей есть сложности с получением инвестиций для масштабирования технологии. Инвесторы не видят выгоды в том, чтобы добраться до соседних звезд — и они, по сути, правы. Это путь в один конец, который лишь немного обогатит науку новыми сведениями – когда они вернутся обратно на Землю в виде обрывочных сигналов, спустя десятки лет после запуска аппарата.Источник &#8212 Cell

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике