Депутат, призывавший «запрещать, давить и карать», после речи президента удалил пост и заявил, что его взломали

Депутат Госдумы Сергей Кулябин, несколько дней назад призвавший «запрещать, давить и карать, не обращая внимания на визги либеральной швали», удалил скандальную публикацию и заявил, что её написали хакеры, взломавшие его аккаунт. Это случилось через несколько часов после речи президента Владимира Путина, в которой тот цитировал русского классика и требовал не усердствовать с запретами.

По словам Кулябина, первоначальный пост, где он, в частности, предлагал «проехаться трактором народного единства по бесноватой демократической мрази, рвущей глотку за свободу своей помойки – интернета», никак не мог быть написан им самим, поскольку противоречит его убеждениям.

«Более того – в момент, когда вышел этот грязный пасквиль от моего имени, я прогуливался с томиком Солженицына по Пречистенской набережной и размышлял о будущем России, о тяжёлом бремени власти», – добавил он.

Парламентарий подчеркнул: пост от хакеров пробыл в его соцсетях несколько дней исключительно по той причине, что он «жил в реальной жизни и практически не пользовался интернетом всё это время».

«Как только я обнаружил, что на моих страницах был размещён этот текст, я немедленно удалил его и теперь намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о взломе», – заключил Кулябин.

