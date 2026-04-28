На майских праздниках в России пройдёт «длящийся добровольный субботник»

Государственная дума поддержала инициативу профсоюза «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» о проведении в России в начале мая серии общенациональных субботников.

Как считают активисты, выход на работу 1, 2, 10 и 11 мая продемонстрирует «единение трудового народа с партией и правительством», позволит россиянам получить дополнительный доход и снизит инфляцию.

«В эти непростые времена проведение длящихся добровольных субботников является той лептой, которую граждане могут внести во благо нашей прекрасной страны. Ведь лучше работать, чем жрать водку с шашлыком», – сказал глава профсоюза Георгий Гапон.

По прогнозам экспертов, выход на работу в «майские» праздники принесёт экономике дополнительно не менее 300 миллиардов рублей и обеспечит рост ВВП на 2%.

