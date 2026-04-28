В Афинах ищут 89-летнего стрелка, открывшего огонь в суде

Греческая полиция ведет поиски 89-летнего мужчины, который открыл огонь из дробовика в офисе Института национального страхования и лобби суда, расположенных в центре Афин. Ему удалось ранить четырех человек и скрыться.

Мотивы действий пожилого человека на данный момент не установлены. По словам очевидцев, придя в суд, он бросил на пол пакет с документами, заявил, что все дело в этом, и начал стрельбу. Отмечается, что стрельба велась не прицельно, а в ходе первого инцидента он вообще заявил всем пригнуться.

Подобные инциденты в Греции очень редки. Получение лицензии на оружие здесь непростой процесс.