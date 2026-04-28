 

Россиян будут штрафовать за пессимизм

28.04.2026, 13:00, Разное
Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), предложенные президиумом Российской академии наук для улучшения общенационального психологического климата.

С 1 мая 2026 года склонные видеть мир в мрачных тонах и ожидающие от будущего худшего граждане будут обязаны ежемесячно платить в бюджет от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

«Мысль, как известно, материальна, поэтому те, кто не мыслит позитивно, крайне пагубно влияют на развитие нашей страны. Уверен, что штрафы заставят этих людей одуматься», – сказал депутат Виталий Зиновьев.

Контроль за выполнением новой нормы возложен на сотрудников МВД. С помощью нейросетей полицейские будут мониторить социальные сети и мессенджеры в поисках пессимистических публикаций, а также проводить рейды по барам и другим местам, где могут собираться не мыслящие позитивно россияне.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

