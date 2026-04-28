 

Саратовские хирурги удалили злокачественную опухоль размером с грейпфрут через мини-разрез

28.04.2026, 14:15, Разное
60-летний мужчина обратился к специалистам Саратовского медуниверситета с жалобами на сухой кашель, одышку при физической нагрузке и тяжесть в груди. Симптомы беспокоили его на протяжении шести месяцев. При флюорографическом исследовании, которое пациент игнорировал последние три года, врачи выявили крупное новообразование переднего средостения. Компьютерная томография подтвердила наличие опухоли размером 120×80×100 миллиметров, что стало показанием к срочной госпитализации. Эта патология представляет прямую угрозу жизни и может привести к инвалидизации или летальному исходу.

Специалисты проводили операцию методом видеоторакоскопического удаления в рамках оказания ВМП под руководством заведующего отделением Романа Сухарева и торакального хирурга Артема Хмары. Благодаря этому удалось предотвратить распространение опухоли на жизненно важные органы — аорту, верхнюю полую вену, трахею, пищевод и сердце.

В послеоперационном периоде пациенту назначили комплексную медикаментозную и посиндромную терапию, а также клинико-лабораторный контроль. Гистологическое исследование помогло определить тип удаленной опухоли — тимома В (злокачественная форма опухоли вилочковой железы) без метастазов.

Пациента выписали на седьмые сутки после операции, он смог вернуться к привычному образу жизни без ограничений.

ПОСЛЕДНЕЕ

28.04 / Археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными

28.04 / В Афинах ищут 89-летнего стрелка, открывшего огонь в суде

28.04 / В Австрии открылся судебный процесс над активистом ИГ, готовившим теракт на концерте Тейлор Свифт

28.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1525-й день войны

28.04 / Россиян будут штрафовать за пессимизм

28.04 / Зеленский пригрозил Израилю санкциями за ввоз украденного из Украины зерна

28.04 / Нападение на христианских болельщиков в Нигерии, десятки погибших

28.04 / Физическая активность заставила мышей буквально шевелить мозгами

28.04 / Усреднение данных фМРТ исказило представления о работе мозга

28.04 / «Бесплатный проезд и буфет дешевле»: 91-летний депутат вновь собирается баллотироваться в Госдуму

