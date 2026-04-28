 

Археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными

28.04.2026, 14:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Российский археолог Александр Бутягин, который был арестован по украинскому запросу в декабре 2025 года в связи с раскопками городища Мирмекий в Крыму, освобожден из польской тюрьмы. Как пишет РИА Новости, Бутягин был освобожден в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Беларусью.

Об освобождении Александра Бутягина сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив: «Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине».

Заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин возглавил экспедицию еще в 1999 году. Первоначально раскопки велись с разрешения Украины, но он продолжал археологические изыскания и после того, как в 2014 году полуостров был незаконно аннексирован Россией.

Украинская сторона заявляет, что раскопки стали нарушением ее суверенитета. Она обвиняет Бутягина в нанесении ущерба культурному объекту. РФ также присвоила обнаруженные в ходе раскопок археологические артефакты, в частности – 30 античных золотых монет.

Адвокаты Бутягина утверждали, что историк был задержан во время европейского турне, в ходе которого он беспрепятственно посетил несколько стран. Окружной суд Варшавы в марте принял решение об экстрадиции Бутягина в Украину.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике