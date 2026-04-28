 

В Австрии открылся судебный процесс над активистом ИГ, готовившим теракт на концерте Тейлор Свифт

28.04.2026, 13:34, Разное
  Поддержать в Patreon

В суде австрийского города Винер-Нойштадт началось разбирательство по делу о попытке теракта во время выступлений певицы Тейлор Свифт в 2024 году. После предупреждения со стороны спецслужб три концерта были отменены.

Гражданин Австрии Беран А., которому сейчас 21 год, был арестован по наводке ЦРУ непосредственно перед концертом. В суде он признал причастность к джихадистскому заговору с целью совершить нападение на концерте, однако отверг обвинения в покушении на убийства и в планировании терактов в Мекке – главной святыне ислама.

Согласно материалам дела, он принес присягу «Исламскому государству», пропагандировал идеологию группировки в социальных сетях, а также занимался изготовлением взрывчатки пытался незаконно приобрести огнестрельное оружие. ИГ через интернет передавало ему указания.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике