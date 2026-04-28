«Бесплатный проезд и буфет дешевле»: 91-летний депутат вновь собирается баллотироваться в Госдуму

91-летний депутат Госдумы из Барвихи Виктор Курдюмов сообщил в интервью «Парламентской газете» о намерении вновь избраться в парламент по своему одномандатному округу. Народный избранник с многолетним стажем утверждает, что вынужден работать законодателем «из-за высоких расходов и низких пенсий».

«Каждый пенсионер в нашей стране ищет на чём сэкономить. К счастью, Госдума предоставляет такую возможность – депутаты имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте, а в парламентской столовой цены намного ниже, чем в общепите», – поясняет Курдюмов.

В секретариате Госдумы одобряют желание пожилого человека участвовать в работе законодательной ветви государства. По поручению спикера Вячеслава Володина Курдюмову выделят служебный автотранспорт, «чтобы другие пенсионеры не били его в общественном транспорте».

Родственники Виктора Курдюмова – тоже известные управленцы. Так, Виталий Курдюмов возглавляет Госкоммолодёжь, а Степан Курдюмов – Росдолголетие.

