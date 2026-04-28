 

Нападение на христианских болельщиков в Нигерии, десятки погибших

28.04.2026, 12:05, Разное
В расположенном на северо-востоке Нигерии штате Адамава боевики убили по меньшей мере 29 человек, большинство из которых – футбольные болельщики. В штате, граничащим с Камеруном, действуют как джихадистские группировки, так и криминальные банды.

«Нападения продолжались несколько часов, десятки человек погибли, дома и места молитв сожжены, собственность уничтожалась», – сообщила канцелярия губернатора штата.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство Западной Африки. В ее заявлении отмечается: «Мы убили по меньшей мере 25 христиан, сожгли церковь и 100 мотоциклов».

28.04 / Физическая активность заставила мышей буквально шевелить мозгами

28.04 / Усреднение данных фМРТ исказило представления о работе мозга

28.04 / «Бесплатный проезд и буфет дешевле»: 91-летний депутат вновь собирается баллотироваться в Госдуму

28.04 / Телескоп NASA удвоил количество кандидатов в экзопланеты

28.04 / Дополнительная награда проигравшему усилила конкуренцию в соревнованиях

28.04 / Арктический холод помог динозаврам покорить Землю

28.04 / Железнодорожная авария в Индонезии, множество жертв

28.04 / ЕГЭ и ОГЭ к 2030 году заменит социальный рейтинг школьника

28.04 / Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

28.04 / Беспилотники ВСУ снова атаковали НПЗ в Туапсе

