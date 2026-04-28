Нападение на христианских болельщиков в Нигерии, десятки погибших

В расположенном на северо-востоке Нигерии штате Адамава боевики убили по меньшей мере 29 человек, большинство из которых – футбольные болельщики. В штате, граничащим с Камеруном, действуют как джихадистские группировки, так и криминальные банды.

«Нападения продолжались несколько часов, десятки человек погибли, дома и места молитв сожжены, собственность уничтожалась», – сообщила канцелярия губернатора штата.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство Западной Африки. В ее заявлении отмечается: «Мы убили по меньшей мере 25 христиан, сожгли церковь и 100 мотоциклов».