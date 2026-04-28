 

Приостановлена депортация из Финляндии российской семьи, помогавшей украинским беженцам и ВСУ

28.04.2026, 18:03, Разное
Финляндия приостановила процесс депортации российских антивоенных активистов Ольги и Никиты Беловых, которым было отказано в предоставлении политического убежища. Беловы оказывали помощь украинским беженцам и собирали средства на нужды ВСУ.

Подобная деятельность является в РФ уголовным преступлением и может быть квалифицирована как измена родине. Однако финские миграционные власти пришли к выводу, что деятельность Беловых не была масштабной, и реальной угрозы серьезного нарушения прав человека по их возвращении в Россию нет.

Приостановки депортации матери и сына удалось добиться консулам Антивоенного комитета РФ вместе с консулом по Финляндии Ириной Весико, с привлечением адвоката. «Мы продолжаем помогать и другим россиянам с антивоенной позицией», – пишет комитет.

