Американский президент и король Великобритании провели переговоры в Белом доме

Король Великобритании Карл Третий и его супруга королева Камилла, которые находятся с четырехдневным визитом в США, посетили Белый дом и встретились с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

Отношения между двумя странами находятся в глубоком кризисе в связи с отказом премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказать США помощь в войне с Ираном, что повлекло за собой резкую критику со стороны Трампа. Поездка короля в Вашингтон призвана сгладить противоречия.

Американский лидер всячески демонстрирует свою предрасположенность к королевской семье. Он рассказал, что его мать, уроженка Шотландии, в молодости была влюблена в наследника британского престола и всегда называла его «красавчиком».

«С самой независимости у американцев не было больших друзей, чем британцы. У нас общие корни, общий язык, общие ценности», – заявил он, напомнив и об оборонном партнерстве двух стран, о приверженности принципам свободы и справедливости.

Затем президент США и король Великобритании провели беседу в Белом доме. Вечером 28 апреля Карл выступит перед обеими палатами Конгресса США. Предыдущим британским монархом, выступившем на Капитолийском холме, была королева Елизавета Вторая. Это произошло в 1991 году,