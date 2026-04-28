Госкомцен возьмёт под контроль прейскуранты самозанятых

Государственный комитет по ценам (Госкомцен) планирует распространить тарифное регулирование на сектор индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Если раньше государство определяло стоимость газа, электричества и ритуальных услуг, то теперь очередь дошла до стрижки на дому, ремонта сантехники и выпечки тортов на заказ.

Как сообщили в ведомстве, для каждой категории самозанятых будет разработан прейскурант с учётом региональной специфики и текущей инфляции, а все цены станут отображаться в виде готовых прайс-листов в приложении «Мой налог». Предполагается, что нововведение не только исключит нездоровый демпинг, но и решит проблему занижения налоговой базы – ведь если стоимость услуги уже посчитана государством, то и уклоняться станет просто не с чего. Пересматривать тарифы планируется раз в полгода, а за самовольное изменение государственной цены придётся заплатить штраф в размере 500% от месячной выручки.

«Если я не ошибаюсь, история ещё не знает примеров, когда государство брало бы на себя эту обязанность, поэтому мы и здесь впереди, так сказать, планеты всей. В основе решения – принцип справедливости, поэтому всё сработает, – заявил замглавы ведомства Дмитрий Белоусов. – Согласитесь – непонятно, почему мастер маникюра в Воронеже должен брать меньше, чем в Москве, если ногти у всех растут одинаково. Теперь любой самозанятый сможет спокойно работать, не мучаясь вопросом, сколько запросить за часовую консультацию или замену крана».

—