 

Канадские биологи научили бактерий превращать отходы в косметические составы

28.04.2026, 20:19, Разное
Исследователи из Университета Торонто запустили стартап SymBL Innovations для коммерциализации новой технологии переработки мусора. Инноваций тут нет — скорее, речь идет о развитии существующих методов использования микроорганизмов для переработки органических отходов. Главная цель – заменить пальмовое масло, как базовый ресурс для производств широкого спектра химических изделий.

Ученые нацелены по получение среднецепочечных карбоновых кислот, которые используются в косметике, чистящих средствах, питании для сельскохозяйственных культур, антимикробных препаратах и пищевых добавках. Необходимые для этих целей бактерии уже выведены, но проблема в том, что они довольно «ленивы». А именно – предпочитают производить октановую кислоту, которая состоит всего из восьми атомов углерода. Но промышленность нуждается в длинных молекулах и канадские ученые придумали, как заставить бактерии «переделывать» короткие молекулы в нужный продукт.

Исследователи обнаружили, что соотношение лактата и ацетата – двух соединений, которые потребляют бактерии – помогает определить, производят ли те октановую кислоту с длинной цепью или бутират с короткой цепью. Далее в ход идет фермент КоА-трансфераза, который помогает «переучить» бактерии, заставляя их производить молекулы с большим количеством атомов углерода. В настоящее время идет адаптация этой технологии для выращивания в биореакторах нужных культур бактерий, которые могли бы превратить органический мусор в нечто по-настоящему полезное.Источник &#8212 Nature Microbiology

