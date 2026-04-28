 

Армия США разрабатывает роботов-санитаров для эвакуации раненых солдат

28.04.2026, 19:18, Разное
В условиях многократно возросшей активности всевидящих беспилотников эвакуация раненых с поля боя превратилась в весьма сложную и рискованную операцию.

Практический выход один — активно внедрять специализированных транспортных роботов для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. В связи с этим армия США объявила о приеме заявок на участие в конкурсе по реализации лучшего коммерческого решения.

Речь идет о создании единой роботизированной платформы, способной вмещать достаточно груза для обеспечения одного пехотного взвода. Роботу придется действовать в самых сложных условиях, постоянно находясь на связи со своим подразделением.

Система должна быстро перестраиваться, чтобы после доставки груза на ней можно было разместить двух раненых без вреда для их самочувствия. Робот может быть как телеуправляемым, так и автономным, должен быть малозаметным, уметь перемещаться по дорогам и вне их, а также работать при отсутствии GPS.

Основой создания подобных транспортных средств могут стать уже существующие системы — к примеру, робот Hunter Wolf компании HDT Robotics, который обладает высокой грузоподъемностью и может оснащаться вооружением.Источник &#8212 Interesting Engineering

ПОСЛЕДНЕЕ

28.04 / Американский президент и король Великобритании провели переговоры в Белом доме

28.04 / Первые в мире «метаджеты» позволят достичь Альфы Центавра за 20 лет

28.04 / Трамп — «Иран сообщил нам, что они в состоянии коллапса»

28.04 / Приостановлена депортация из Финляндии российской семьи, помогавшей украинским беженцам и ВСУ

28.04 / Депутат, призывавший «запрещать, давить и карать», после речи президента удалил пост и заявил, что его взломали

28.04 / Моделирование выявило климатические риски дамбы между Чукоткой и Аляской

28.04 / Редкая пара квазаров показала, как росли черные дыры в ранней Вселенной

28.04 / Свет, пойманный в ловушку: физики научились создавать устойчивые световые пики в квантовых конденсатах

28.04 / Электрические аэротакси совершили свой первый полет из Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка

28.04 / На майских праздниках в России пройдёт «длящийся добровольный субботник»

