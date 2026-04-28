 

Трамп — «Иран сообщил нам, что они в состоянии коллапса»

28.04.2026, 18:36, Разное
Президент США Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social: Иран проинформировал США, что страна находится в состоянии коллапса. «Они хотят, чтобы мы как можно скорее открыли Ормузский пролив, а они пытаются понять, кто у них руководит – полагаю, это им удастся», – написал Трамп.

Согласно публикациям СМИ, американский президент разочарован отсутствием прогресса на переговорах, заявляя своему окружению, что иранцы понимают только язык бомб. Трамп не намерен идти на уступки, однако не хочет возобновлять военные действия. Таким образом, нынешнее положение вещей может сохраниться.

В то же время сайт Iran International, связанный с иранской оппозицией, пишет со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, что Высший совет национальной безопасности Ирана провел совещание из-за растущих опасений перед возобновлением массовых протестов.

По сведениям издания, заседание было созвано после внутренних оценок и докладов, предупреждавших о возможных волнениях в ближайшие дни.

Источники Iran International утверждают, что главным фактором риска власти считают ухудшение экономической ситуации: рост цен, безработицу, ущерб нефтяной, нефтехимической и сталелитейной промышленности, а также последствия длительных перебоев с интернетом.

