Канал ВЧК-ОГПУ сообщил о покушении на «палача Бучи»

Поздно вечером 28 апреля канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что в военном гарнизоне Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае РФ произошел взрыв, целью которого мог быть генерал-майор Азатбек Омурбеков, известный как командир 64-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которую связывают с убийствами мирных жителей в Буче. По данным канала, при взрыве погиб другой офицер – подполковник Кузьменко; сам Омурбеков, как утверждается, не пострадал.

Независимого подтверждения этой информации, а также официальных сообщений российских властей о взрыве, по состоянию на утро 29 апреля, нет.

Азатбек Омурбеков – российский военный, родившийся 17 сентября 1983 года; в санкционных базах он указан как командир 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Эта бригада дислоцируется в Хабаровском крае и после российского вторжения в Украину стала известна в связи с событиями в Буче Киевской области весной 2022 года. Великобритания еще в апреле 2022 года внесла Омурбекова в санкционный список, заявив, что он командовал подразделением и имел существенное влияние на действия войск, причастных к убийствам мирных жителей в Буче.

В ноябре 2023 года Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Омурбекова, назвав его «палачом Бучи» и обвинив в причастности к грубым нарушениям прав человека в отношении гражданских лиц в Украине. Санкции против Омурбекова введены также Канадой, ЕС, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.