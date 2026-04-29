 

Канал ВЧК-ОГПУ сообщил о покушении на «палача Бучи»

29.04.2026, 8:03, Разное
Поздно вечером 28 апреля канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что в военном гарнизоне Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае РФ произошел взрыв, целью которого мог быть генерал-майор Азатбек Омурбеков, известный как командир 64-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которую связывают с убийствами мирных жителей в Буче. По данным канала, при взрыве погиб другой офицер – подполковник Кузьменко; сам Омурбеков, как утверждается, не пострадал.

Независимого подтверждения этой информации, а также официальных сообщений российских властей о взрыве, по состоянию на утро 29 апреля, нет.

Азатбек Омурбеков – российский военный, родившийся 17 сентября 1983 года; в санкционных базах он указан как командир 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Эта бригада дислоцируется в Хабаровском крае и после российского вторжения в Украину стала известна в связи с событиями в Буче Киевской области весной 2022 года. Великобритания еще в апреле 2022 года внесла Омурбекова в санкционный список, заявив, что он командовал подразделением и имел существенное влияние на действия войск, причастных к убийствам мирных жителей в Буче.

В ноябре 2023 года Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Омурбекова, назвав его «палачом Бучи» и обвинив в причастности к грубым нарушениям прав человека в отношении гражданских лиц в Украине. Санкции против Омурбекова введены также Канадой, ЕС, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.

ПОСЛЕДНЕЕ

29.04 / Выживаемость онкобольных предсказали по фотографиям лица

29.04 / К 250-летию Декларации независимости в США выпустят паспорта с изображением Трампа

29.04 / Бывший директор ФБР Джеймс Коми обвинен в угрозах в адрес Дональда Трампа

28.04 / Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

28.04 / Канадские биологи научили бактерий превращать отходы в косметические составы

28.04 / DJI представила самую компактную в мире батарею на 1 кВт⋅ч

28.04 / Госкомцен возьмёт под контроль прейскуранты самозанятых

28.04 / Армия США разрабатывает роботов-санитаров для эвакуации раненых солдат

28.04 / Американский президент и король Великобритании провели переговоры в Белом доме

28.04 / Первые в мире «метаджеты» позволят достичь Альфы Центавра за 20 лет

