 

Минцифры вычислило «крота», подкладывавшего министру указы о полной блокировке интернета

29.04.2026, 9:00, Разное
В Минцифры завершилась внутренняя проверка после серии инцидентов, когда на рабочем столе главы ведомства регулярно появлялись проекты указов о тотальной блокировке глобальной сети на территории РФ.

Оперативная группа по борьбе с «цифровым саботажем» установила личность злоумышленника – им оказался скромный системный администратор Иван Сухов, который, по данным следствия, подкладывал бумаги министру во время ночных дежурств, действуя по заданию западных спецслужб и Джорджа Сороса.

«Это был хорошо подготовленный диверсант, прошедший идеологическую обработку в Йельском университете и посвящение в масонской ложе, – заявил представитель Минцифры. – В его компьютере нашли электронную книгу с планом Даллеса. Он намеревался задушить российское общество руками его же слуг, но бдительность службы внутренней безопасности предотвратила инцидент».

Сам Сухов, задержанный на рабочем месте с поличным в момент, когда он пытался распечатать указ о перерубке подводных интернет-кабелей в Атлантике, своей вины не признал. В ведомстве пообещали усилить охрану стола министра и нанять эксперта по графологии, чтобы впредь отличать настоящие резолюции от «подделок подкаблучников ЦРУ и Моссада». При этом сам уволенный саботажник заявил, что будет добиваться пересмотра его дела в ЕСПЧ и МУС.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

