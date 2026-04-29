ЕС ввёл санкции против Виктории Бони

Еврокомиссия приняла решение включить Викторию Боню в санкционный список – блогер больше не сможет приобретать недвижимость в ЕС, а её банковские счета будут заблокированы.

«Мисс Боня – один из идеологов внешнеполитического курса России, она сама в этом призналась в программе ведущего пропагандиста Кремля», – сказал глава комиссии по противодействию российской угрозе Шарль Латен.

Сама Боня пообщала оспорить решение Еврокомиссии в суде и категорически отвергла все обвинения в связях с Кремлём.

«Я простая домохозяйка, никогда не занималась политикой или чем-то подобным. Поэтому требую отозвать решение о введении против меня санкции и принести публичные извинения», – написала Боня в своём Telegram-канале.

