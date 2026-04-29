 

Аквариумные золотые рыбки выдавили своих конкурентов и замутили воду

29.04.2026, 9:15, Разное
Владельцы аквариумов и декоративных прудов часто отпускают золотых рыбок (Carassius auratus) в дикую природу. В естественной среде эти родственники карпов живут десятилетиями и вырастают до 45 сантиметров в длину. Биологи давно относят их к инвазивным видам, однако механизмы их влияния на водоемы оставались малоизученными. Предыдущие наблюдения часто проходили в искусственных прудах без других видов рыб, поэтому ученые не знали, как именно пришелец конкурирует с местной фауной и зависит ли сила его воздействия от трофического статуса озера — то есть изначальной концентрации питательных веществ в воде.

Авторы исследования, опубликованного в издании Journal of Animal Ecology, сымитировали озерную среду. Они установили 32 резервуара объемом по 1210 литров. На дно насыпали песок и опавшие листья дуба, а в воду добавили фитопланктон, микроскопических рачков, улиток и двустворчатых моллюсков из настоящих озер. Половину резервуаров оставили чистыми (олиготрофными), а во вторую еженедельно добавляли азот и фосфор, воссоздавая условия богатого нутриентами эвтрофного водоема.

Затем в искусственные экосистемы запустили рыб. Исследователи создали четыре комбинации: только местные виды (золотистый нотемигонус) в малом и большом количестве, только золотые рыбки и смешанная группа. Эксперимент продлился 61 день, после чего авторы измерили параметры воды и подсчитали выживших организмов на всех уровнях пищевой цепи.

Золотые рыбки спровоцировали быструю «смену режима» в эвтрофных резервуарах. Вода в них стала мутной: количество неорганических взвесей выросло на 81%, а проникновение света упало на 65%. Это произошло из-за способа питания инвазивного вида — рыбы постоянно рылись в донном осадке и поднимали муть. В эвтрофных резервуарах с одними только местными видами, без золотых рыбок, таких последствий не наблюдалось.

Параллельно золотые рыбки съели почти все нитчатые водоросли, сократив их массу на 90%. Уничтожение донной растительности запустило цепную экологическую реакцию. Рыбы переварили водоросли и выделили растворенную органику обратно в воду. Фитопланктон моментально перехватил эти вещества и начал бурно размножаться, что вызвало активное «цветение» водоемов.

От появления чужаков сильно пострадала местная фауна. В резервуарах со смешанным составом рыб популяция рачков-копепод обвалилась на 89–94%, а донных обитателей (улиток и бокоплавов) стало меньше почти на 70%. У золотых рыбок нет желудка, поэтому они едят и производят отходы практически непрерывно, отбирая ресурсы у местных жителей. Из-за нехватки еды и агрессивной пищевой конкуренции аборигенные нотемигонусы исхудали: их индекс упитанности снизился на 12%.

Авторы делают оговорку, что искусственные резервуары не могут полностью воспроизвести сложную динамику крупных и глубоких озер, однако они наглядно демонстрируют механизм экологического сдвига. Выпуск золотой рыбки в дикую природу рушит экосистему. Экологи подчеркивают, что зоомагазинам стоит прямо информировать покупателей об этой угрозе.

