 

Во второй раз за 250 лет — британский монарх выступил перед Конгрессом США

29.04.2026, 12:03, Разное
Король Великобритании Карл Третий, который находится с государственным визитом в США, выступил перед американским Конгрессом. Это второе за всю историю выступление американского монарха на Капитолийском холме, и к нему было привлечено дополнительное внимание в связи с тем, что нынешнем году США отмечают 250 лет независимости от Великобритании.

Речь монарха содержала множество отсылок к памятной дате, однако Карл предпочел говорить о том, что связывает два народа. Он начал с цитаты из Оскара Уальда о том, что у американцев и британцев общее все, кроме языка. Он также заявил: не следует воспринимать его визит как часть плана по возвращению американцев под власть британской короны.

Отметив, что мир находится в состоянии неопределенности, Король подчеркнул, что в разногласиях между двумя странами нет ничего противоестественного. «Помня о духе 1776 года, мы можем согласиться с тем, что мы не всегда соглашаемся», – заявил он, заявив, что государства должны думать не только о собственном, но и о всеобщем благе.

Король заявил, что американская конституция, закрепившая принцип сдержек и противовесов, основана на британской юридической традиции и Великой Хартии вольностей, принятой в 1215 году. Напоминание о том, что власть президента ограничивается законом, было с восторгом встречено демократами обеих палат Конгресса.

Коснулся Карл и главной темы разногласий США и Великобритании – трансатлантического партнерства. Он напомнил, что в истории NATO был только один случай, когда альянс мобилизовал свои силы для отражения нападения – это было после удара террористов по США 11 сентября 2001 года. «С той же решимостью теперь необходимо поддержать Украину», – заявил он.

